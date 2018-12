Sanremo. I distretti sanitari e sociali di Imperia Sanremo Ventimiglia. in collaborazione con l’associazioni Auser e l’associazione per l’invecchiamento attivo a con Uisp, Sport per tutti, si sono resi promotori di un‘iniziativa di promozione alla salute e prevenzione delle patologie croniche invalidanti.

L’attività fisica adattata é infatti un‘attività motoria di gruppo, finalizzata a prevenire la perdita di autonomia (prevenzione secondaria e terzi ria della disabilità), a preservare quindi il proprio stato di autonomia, a modificare e migliorare lo stile di vita ed é appositamente predisposta per le persone con patologie croniche e/o con limitazioni delle capacità motorie.

L’inattività o la riduzione fisiologica dell’attività fisica sono oggi un problema sempre più importante di sanità pubblica. E’ quindi opportuno che la popolazione modifichi il proprio stile di vita. Il Progetto AFA attività fisica adattata si prefigge lo scopo di creare una nuova cultura attraverso conoscenza degli effetti favorevoli dell’attività fisica, che recuperi il movimento come parte integrante ed essenziale della vita di tutti i giorni.

I programmi sono disegnati in modo specifico per i differenti livelli di abilità ed hanno caratteristiche adeguate alle condizioni funzionali dei partecipanti.

I percorsi AFA non sono compresi nel livelli essenziali di assistenza assicurati dal servizio sanitario regionale, non é quindi un‘attività sanitaria e il cittadino, con una quota minima, può contribuire ai costi del programma di prevenzione per la propria salute.

Tale attività non è soggetta a certificazione medica, ma viene consigliata dai medicini di medicina generale su apposita modulistica, dagli specialisti, dalle équipes di riabilitazione nel contesto di progetti riabilitativi già avviati e conclusi. I partecipanti saranno sottoposti ad una valutazione fisiatrica finalizzata all’accesso ai corsi e all’individuazione delle tipologie di programma AFA ritenuta più idonea e ad una successiva rivalutazione a sei mesi dall’inizio dell’attività per controllare l’adeguatezza dei programmi.

I corsi saranno condotti da personale specializzato (fisioterapisti) e si svolgeranno in varie sedi (palestre, società sportive) distribuite su tutto il territorio provinciale.

“L’attività fisica adatta ha una valenza fondamentale in termini di prevenzione di stati di cronicizzazione e limitazione della capacità motorie nonché come stile di vita per un miglior invecchiamento”, dichiara il vicepresidente e assessore alla sanità di Regione Liguria Sonia Viale. “Con una conseguente ricaduta contenimento della spesa sanitaria sul medio e lungo termine. Non da meno è la valenza sociale dell’attività che favorendo l’incontro e il contrasto del fenomeno della solitudine delle persone anziane”.

“Credo che questo progetto sia un esempio concreto di collaborazione e sinergia tra le associazioni e le agenzie del territorio, finalizzato ad implementare la rete di servizi destinati agli anziani”, afferma il direttore sociosanitario Roberto Predonzani. “I programmi AFA possono rappresentare non solo un’idonea attività di prevenzione, ma anche un’occasione di socializzazione per le persone”.

Che cos’è? L’AFA è un’attività motoria non riabilitativa, ma di mantenimento e prevenzione, finalizzata ad acquisire corretti stili di vita attraverso programmi di esercizi fisici svolti in gruppo seguendo protocolli condivisi con il personale sanitario dell’ASL1.

A chi si rivolge? A tutti coloro che desiderano partecipare, con accesso preferenziale per le persone over 65, in condizioni di salute stabili, per assenza di malattia acuta 0 con riduzione delle capacità funzionali a seguito di condizioni cliniche pregresse ormai stabilizzate.

Il materiale informativo e la scheda d’iscrizione possono essere ritirati presso lo studio del medico curante o presso i iistretti sanitari: Ventimiglia in via Lamboglia 13 0184 534878, Sanremo in corso Garibaldi 1 0184 536701, Imperia in via Acquarone, 9 0183 537528.