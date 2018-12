Addobbi e colori per l’albero di Natale, le tendenze 2018

In vista del meraviglioso Natale, tra emozione e gioia, vi racconto come addobbare l’albero di Natale 2018.

Il primo consiglio è quello di non lavorare e creare in silenzio. Una fantastica playlist natalizia vi farà entrare nella giusta atmosfera, vi farà sognare e arrivare ad ispirazioni incredibili, provate e mi direte! Alcuni di voi sicuramente vedendo le prime luminarie e vetrine addobbate saranno presi dallo sconforto di portare alla luce gli scatoloni con addobbi e cose varie di Natale, ma alla fine, tra uno sbuffo e un sorriso, lo spirito natalizio avrà sicuramente la meglio.

Un addobbo in casa, specie se emozionante, è sempre un momento meraviglioso. Perché quindi non cercare di farlo al meglio seguendo qualche consiglio su come evitare gli errori e prendere spunto da qualche nuova idea. Se volete uscire dallo schema cromatico bianco, rosso e verde potete optare per decorazioni in materiali naturali, richiamando toni neutri, colorazioni che spaziano nei grigio beige e bianco. E sempre in ottica di colori quest’anno possiamo unire alla tradizione, senza timore di sbagliare, i colori che ricordano le pietre preziose. E allora spazio allo zaffiro, al rubino e all’ametista.

Un consiglio per i più “pigri” è quello di adottare decori oversize. In questo caso è importante ogni tanto e in modo uniforme inserire qualche decoro di minor dimensione sino a raggiungere la giusta armonia e proporzione. Tra gli errori da evitare è importante scegliere al massimo tre colori e giocare con gli stessi e le loro nuance cromatiche. Anche l’oro e l’argento vanno calibrati nella giusta misura, cercando di evitare l’effetto kitsch.

Possiamo immaginare un albero legato ai ricordi, come? Usando le fotografie degli album di famiglia, semplicemente appese tramite stecchi di legno e perché no, incrementate con delle belle polaroid fatte al momento con amici e parenti.

Un altro consiglio è di non limitare la decorazione ad ingresso e living, portiamo senza timore un po’ di natale anche in camera da letto, magari con decori soft nei toni della terra, l’effetto del talamo così addobbato sarà sicuramente molto cool.

Ma veniamo alle tendenze 2018, quelle più attese dagli amanti della moda e del pensiero trend. Per chi non teme di osare, ama il lusso e lo sfarzo la parola d’ordine è Natale in stile rococo’, dove il dominio dell’oro, colore trend 2018, è indiscusso e abbinato a tonalità molto calde quali marrone, blu diplomatico o il rosso scuro è davvero perfetto.

Il tocco che fa la differenza? Foglie esotiche o fronde di palma come elementi di rottura.

Tra gli altri colori 2018 ritroviamo il classico verde, il rosa, i colori neutri e il rosso… insomma tutto cambia per non cambiare nulla!

Vi ricordo inoltre il concorso fotografico organizzato da Riviera24.it in collaborazione con la rete d’impresa Sanremo On, concorso che mi vede per il quarto anno presidente di giuria insieme a Nicola Amelio, editore di Riviera24.it, e Roberto Berio, presidente di Sanremo On.

Io non vi ho detto nulla ma quest’anno i premi sono davvero fantastici e vale la pena dare libertà alla creatività per il vostro albero, creare la giusta atmosfera, fotografarla e inviarla alla nostra redazione. Per il regolamento completo vi rimando all’articolo che trovate su www.riviera24.it “L’albero di Natale dei lettori”.

Paolo Tonelli

www.paolotonelli.com

www.facebook.com/sanremoviaroma129

www.instagram.com/paolotonellidesign