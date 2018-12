Taggia. Nell’epoca della rivoluzione digitale e dell’esplosione dei social network, c’è un luogo in provincia di Imperia dove i giovani si ritrovano per trascorrere serate tra calcetto, freccette e Monopoli.

È la ludoteca New Power Gamers, NPG ad Arma di Taggia: un luogo di aggregazione che si ispira ai caratteristici “manga caffè” giapponesi, nato dalla passione del suo titolare, il 39enne sanremese Walter Robbio, per i giochi da tavolo.

di 70 Galleria fotografica Ludoteca NPG Arma di Taggia









«Dopo tredici anni di esperienza tra Dvd Mania e lo store Game People di piazza Borea d’Olmo a Sanremo – racconta –, ho deciso di lanciarmi in una nuova avventura. Insieme al mio socio Luca Torracco lo scorso anno abbiamo aperto questo locale che ben presto è diventato un punto di riferimento per appassionati di videogiochi, gamecard e non solo».

Con più di 120 giochi da tavolo e 8 postazioni consolle, da NPG i ragazzi si riuniscono per sfidarsi a Magic, a Fifa o a Risiko, mangiando gustosissimi panini e bevendo ottimi drink. «Abbiamo un’aria ristoro dove facciamo servizio bar dalle nove del mattino all’una di notte. Ogni mese organizziamo un aperigame con cocktail a tema. Il prossimo si terrà il 28 dicembre, dalle 18 alle 22, e sarà dedicato a Deadpool Iron Man e ad altri personaggi con tema le feste natalizie. Per l’occasione proporremo cocktail come “Mamma ho perso l’aereo”, “Christmas Carol”, “Polar Express”. Ogni drink avrà un costo di 5 euro a persona, compreso il buffet e la postazione alla consolle. Chi parteciperà all’evento, inoltre, avrà il 10% di sconto su games e gadgets».

L’attività di NPG comprende infatti anche un punto vendita dove non mancano offerte e promozioni molto più competitive rispetto a quelle che si posso trovare sui siti di e-commerce.

Universo game a 360 gradi, la ludoteca di Walter e Luca è frequentata soprattutto per i suoi tornei. Ad esempio il 4 gennaio, dalle 15 alle 19, si terrà il primo dedicato a Fortnite, mentre il giorno 19, dalle 16 alle 23, quello di Fifa 19. Ogni mese, poi, si svolge un divertentissimo gioco dei pacchi, ispirato al famoso programma Rai, con in palio tanti premi, tra cui videogames, consolle, manga, t-shirt, portachiavi e molto altro (il prossimo appuntamento è il 22 dicembre alle 18).

Senza dimenticare la card NPG che permette di convertire ogni euro speso nell’area bar o in quella vendita in punti. «Ogni 200 punti ottenuti si ottengono 10 euro di sconto. Un modo per premiare la fedeltà dei nostri clienti», spiega il titolare che aggiunge: «Dato l’ottimo successo ottenuto dalle nostre iniziative e le sempre più numerose richieste dei ragazzi, abbiamo deciso di espanderci e il prossimo anno NPG diventerà un franchising».

Per conoscere tutte le iniziative di NPG vai sulla pagina face book New Power Gamers Cafè.

La ludoteca di Walter Robbio e Luca Torracco si trova ad Arma di Taggia, in via della Stazione 149.