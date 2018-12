Imperia. È un Natale ecologico quello che si è acceso stasera in via Cascione nell’isola pedonale di Porto Maurizio e alla radice del molo lungo di Oneglia.

Sono stati inaugurati in serata, infatti, gli alberi di Natale ecologici, progetto lanciato dal direttore del Videofestival e promoter di eventi Fiorenzo Runco in collaborazione con il Civ di Porto Maurizio presieduto da Riccardo Caratto per quanto riguarda l’installazione portorina in piazza Serra e l‘Asno rappresentato dal presidente Filippo Duberti per quella onegliese, con il patrocinio del Comune. Presenti al taglio del nastro gli assessori alle Manifestazioni Simone Vassallo e all’Arredo urbano Laura Gandolfo. A Oneglia presente anche il presidente del Consiglio comunale Pino Camiolo

di 10 Galleria fotografica Alberi plastica Imperia









Gli alberi ecologici illuminati dall’interno sono costruiti attorno a una struttura di legno e metallo decorata con bottiglie di plastica da un litro e mezzo riciclate, recuperate dagli alunni delle scuole e dai cittadini.

“Gli alberi -spiega Runco – non vogliono solo celebrare le festività, ma anche lanciare un messaggio importante, la promozione del riciclo e il rispetto all’ambiente che ci circonda. La realizzazione è stata possibile grazie all’impegno degli alunni delle scuole, dei genitori, dei volontari e delle associazioni che hanno dato un prezioso contributo alla realizzazione di un Natale più green e sostenibile, anche in vista dell’introduzione della raccolta porta a porta”