Bordighera. L’under 15 maschile dell’Abc Bordighera torna senza risultati utili dalla trasferta di domenica scorsa a La Spezia dove si sono disputate le gare del 2° concentramento del campionato regionale ligure di categoria.

La società bordigotta è stata nuovamente costretta a presentarsi con una squadra rimaneggiata ed incompleta dovendo così giocare entrambi i match con un giocatore in meno rispetto agli avversari che ha visto comunque i giovani bordigotti comportarsi più che egregiamente in campo, lasciandosi però sfuggire due possibili risultati utili nelle due partite giocate, uscendo sconfitti prima dalla Riviera Imperia per 20 a 16, dopo aver condotto in testa la gara sino a metà ripresa, e successivamente e di stretta misura per 23 a 21 con la Pallamano Ventimiglia.

Soddisfazione nel sodalizio bordigotto che, con una squadra priva del portiere titolare e con due atleti al loro esordio in partite ufficiali e con un giocatore in meno, ha saputo lottare e mettere sempre in difficoltà i quotati avversari, disputando due match emozionanti e divertenti con il risultato che è rimasto in bilico sino al termine dell’incontro.

I risultati delle partite dei biancorossi giocate domenica 2 dicembre a La Spezia, nell’ambito del 2^ concentramento campionato regionale ligure under 15 maschile:

– alle 12 ABC Bordighera H – Handball Riviera Imperia (1 tempo 10 -7) 16 – 20

– alle 14 Pall. Ventimiglia – ABC Bordighera H (1 tempo: 16-6) 23 – 21

Formazione dell’ABC Bordighera

Basta Mattia ( 8 reti) Loqmane Samir ( 19 reti), Mirto Tommaso ( 2 reti), Pecoraro Timothy ( 8 reti),

Piva Andrea (1 rete), Petrolillo Samuel (1 rete)

Coach: Maria Grazia Germano