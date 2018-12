Abc Bordighera organizza due eventi: torneo scolastico nelle scuole e “La pallamano in una mano”

Bordighera. Giovedì 20 dicembre a corredo della 9^ edizione de “La pallamano in una mano” si svolgerà in mattinata il torneo scolastico di pallamano per le classi prime della scuola secondaria di primo grado “G. Ruffini” di via Pelloux, organizzato dal professore di Scienze Motorie Oliva Aldo con la collaborazione dell’Abc Bordighera.

Il torneo vedrà le classi prime, suddivise in squadre maschili e femminili, affrontarsi tra loro per la vittoria finale. Il torneo scolastico quest’anno è giunto alla sua 4^ edizione ed è la giusta cornice alla ormai tradizionale manifestazione natalizia organizzata dal club bordigotto di pallamano che, come ricordano gli organizzatori, si svolgerà nel tardo pomeriggio dalle 17,70 alle 18,30/19 alla palestra C. Conrieri di via Pelloux ed aperta a tutti i ragazzi e ragazzi dai sei ai quindici anni anche se non tesserati o che non abbiamo mai praticato sport, in modo da consentire a tutti di provare questo sport di squadra.

La manifestazione è articolata sotto forma di una mini-maratona di pallamano con i ragazzi e le ragazze che si sfideranno in un’avvincente partita senza soste per circa due ore, alternandosi in campo in una delle due squadre con, al termine, il rinfresco offerto dalla società, dai genitori e dai simpatici fratelli Rovere della “Casa del Parmigiano” di via Libertà 42 a Bordighera.

Il tradizionale scambio di auguri tra tutti i presenti, il direttivo della società, gli atleti ed i loro genitori chiuderà in festa quest’anno sportivo dell’Abc Bordighera fatto di successi ma di sport e divertimento.