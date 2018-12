Abc Bordighera, l’under 17 maschile ferma la capolista Cavigal Nizza

Bordighera. Sabato 1° dicembre tra le mura amiche del PalaBiancheri un’incredibile under 17 maschile, scesa in campo a ranghi ridotti a causa delle numerose assenze per infortuni ed influenza, dopo una partita quasi perfetta riesce a superare, seppur di stretta misura, la capolista e sinora imbattuta formazione del Cavigal Nizza, nella 6^ gara della prima fase – girone A del campionato dipartimentale francese.

Bella ed emozionante partita con i nizzardi sempre ad inseguire nel punteggio i giovani bordigotti che sono scesi in campo a ranghi ridotti giocando tutto il match con un giocatore in meno ma grazie ad un’ottima e corretta difesa ed ad un incisivo attacco hanno chiuso la gara a proprio favore con il punteggio di 31 a 30.

Il coach biancorosso, l’ex-azzurra Maria Grazia Germano, è riuscita a mettere in campo una formazione agonisticamente competitiva con le risicate forze disponibili ed i suoi ragazzi ad interpretare al meglio la gara giocandola con grande attenzione, agonismo e grinta, grazie anche alla buona tenuta atletica ottenuta dalla preparazione del duo Alain Ventura e Timothy Parietti.

Questo il tabellino dell’incontro.

Sabato 1° dicembre

6^ giornata 1^ fase – poule A- campionato dipartimentale Alpi Marittime under 17 maschile

Bordighera – palaBiancheri di via Diaz ore 16,00

ABC Bordighera H. – Cavigal Nice (1° tempo 19 – 14) 31 – 30

Formazione scesa in campo: Barbuscia Oliver J. (3 reti), Loqmane Samir (14 reti), Nardelli Niclas (portiere), Pecoraro Thimoty,(8 reti), Pillon Andrea ( 6 reti), Zunino Alessio

Coach. Maria Grazia Germano