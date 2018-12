Bordighera. Con Natale arriva anche il classico appuntamento con “La pallamano in una mano” , evento organizzato dallo storico sodalizio bordigotto dell’Abc Bordighera handball.

La manifestazione avrà luogo il 20 dicembre dalle 17 alle 18,30/19 alla palestra C. Conrieri di via Pelloux, giornata di festa divenuta ormai un tradizionale appuntamento che quest’anno è giunto alla sua 9^ edizione. La manifestazione ludico-sportiva organizzata dall’Abc Bordighera è aperta a tutti i ragazzi e ragazze dai sei ai quindici anni e chiude l’attività del 1° modulo del Gruppo Sportivo extra-scolastico, attività che riprenderà martedì 8 gennaio con il 2° modulo.

L’evento sarà articolato sotto forma di una mini-maratona di pallamano con i ragazzi e le ragazze che giocheranno un’avvincente partita senza soste per circa due ore, alternandosi in campo in una delle due squadre. La manifestazione è rivolta a tutti i ragazzi e le ragazze delle scuole elementari e medie cittadine e del comprensorio, aperta anche a chi non è tesserato o che non ha mai praticato sport, in modo da consentire a tutti di provare questo sport di squadra, molto praticato ed amato all’estero.

Al termine vi sarà un rinfresco offerto dalla società, dai genitori e dai simpatici fratelli Rovere della “Casa del Parmigiano” di via Libertà 42 a Bordighera. Chiuderà la manifestazione il tradizionale scambio di auguri tra tutti i componenti del direttivo della società, degli atleti e dei loro genitori, in un anno che ha visto la società bordigotta in crescita e sempre attenta alle esigenze dei più giovani.

Nel club bordigotto soddisfazione per il significativo riconoscimento che il Coni di Imperia ha consegnato, nell’ambito della 45^ edizione dell’Oscar dello Sport 2018 che si è svolta a Sanremo al cinema Centrale nella serata di venerdì 14 dicembre, ai giovani ragazzi della formazione under 15 maschile che nella scorsa stagione hanno vinto un entusiasmante titolo regionale di categoria.

I ragazzi, guidati dall’ex-azzurra Maria Grazia Germano, che hanno ottenuto il riconoscimento dal Coni sono:

Nardelli Jannis, Nardelli Niclas, Pecoraro Thimoty, Topala Lucas, Porcu Andrea, Mirto Tommaso, Loqmane Samir, Barbuscia Oliver, Pillon Andrea, Pallanca Emanuele, Zunino Alessio.

Al riconoscimento del Coni si associano quelli del presidente della società bordigotta Donatella Albano e di tutto il direttivo della società, nella speranza che la voglia di sport sia per loro sempre un elemento di crescita ed riferimento importante nella loro vita.