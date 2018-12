A Ventimiglia prende il via “Colori e atmosfere delle tavole natalizie”

Ventimiglia. “Colori e atmosfere delle tavole natalizie”: esposizione di allestimenti nella chiesa di San Francesco nella città alta, il 15 e 16 dicembre.

I regali sono stati fatti, la casa è stata addobbata e il menu è stato scelto; ecco che è tutto pronto per la cena della Vigilia e il pranzo di Natale. Manca solo un’unica cosa: decorare la propria tavola in perfetto stile natalizio. ma come farlo? Niente paura, la mostra/concorso “Colori e atmosfere delle tavole natalizie” verrà incontro a questa necessità e regalerà spunti creativi, per fare della propria tavola un piccolo e armonico capolavoro che, apparecchiata in modo festoso, elegante, particolare, dovrà comunicare lo spirito della festa.

Offrire suggestioni, mixare tradizione e innovazione, confrontare le proprie capacità stilistiche nella disposizione di fiori e arredi, sono alcune delle sfide che i partecipanti affronteranno in questo evento, che si configura come il più apprezzato concorso di “arte della tavola”a Ventimiglia.

Ideato e organizzato dall’associazione “Le ragazze di Wilma e…”, la terza edizione vedrà la partecipazione di una ventina di concorrenti nella suggestiva cornice della chiesa di san Francesco a Ventimiglia alta, il 15 e 16 dicembre prossimo.

Una giuria tecnica valuterà le opere complessive e premierà le prime tre classificate. La mostra verrà aperta al pubblico, con ingresso libero, sabato 15 e domenica 18, dalle 10/ 12 e 15/17,30.