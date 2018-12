A Ventimiglia e Arma di Taggia una giornata dedicata alla pulizia della spiaggia

Un grande successo di partecipazione per la prima giornata dedicata alla pulizia della spiaggia organizzata da Confesercenti.

Distribuito sulle due città di Ventimiglia e Arma di Taggia, l’evento è nato per sensibilizzare le amministrazioni comunali sulla necessità di tenere in ordine e pulite le spiagge della nostra costa. Tanti volontari si sono riuniti e armati di guanti hanno separato tutta la plastica abbandonata tra il legname depositato in spiaggia e raccolto 50 sacchi di rifiuti.

Presenti con un grande numero di militanti le associazioni “Albintimilium”, “ Bordighera io adesso salvo il mare sos spiagge”, il gruppo “Associazione Nazionale Alpini“ di Ventimiglia. Inoltre rappresentanti della Cooperativa Lavoro Solidarietà, operai della società “Controlli e lavori speciali “ che hanno prestato la loro attività con grande passione.

“Da rifare e diffondere - dichiara Ino Bonello, presidente provinciale di Confesercenti - giornate come questa. I volontari hanno dimostrato con la loro magnifica partecipazione che le nostre spiagge vanno maggiormente tutelate e conservate, devono essere tenute in ordine 365 giorni.

“Non ci fermiamo qua. La Confesercenti continuerà in questa campagna di sensibilizzazione ambienta. Tra 50 giorni - conclude Scibilia Sergio, segretario provinciale – vorremo ripetere l’iniziativa e coinvolgere altri lidi, alzare la voce verso i sindaci. Chiederemo un impegno a tutti i candidati alle prossime elezioni comunali: aderire al Manifesto #365EMare per spiagge pulite sempre”.