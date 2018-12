A Taggia va in scena il concerto di Natale dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Taggia. Un appuntamento classico del periodo natalizio, condotto dal direttore artistico e stabile della “Sinfonica” maestro Giancarlo De Lorenzo, che vedrà come voce solista la brava Monia Russo – vocalist in molti concerti dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo – si sposta in questa occasione nel vicino Comune di Taggia per un augurio di buone feste ai suoi cittadini.

La cornice sarà la chiesa della Madonna Miracolosa di Taggia, sabato 22 dicembre con inizio alle 21.30.

Il programma prevede:

– Concerto grosso in Do maggiore. Pastorale per il Santissimo Natale (Op. 3/12) di Francesco Onofrio Manfredini

– Maria Wiegenlied di Max Reger (Vocalist Monia Russo)

– Concerto grosso in Sol minore. In forma di pastorale per il Santissimo Natale (Op. 8/6) di Giuseppe Torelli

– Wiegenlied di Johannes Brahms (Vocalist Monia Russo)

– Concerto grosso in Do maggiore. Pastorale per il Santissimo Natale (Op. 2/12) di Francesco Onofrio Manfredini

– Noche di Ariel Ramirez (Vocalist Monia Russo)

– Concerto grosso n° 8 in Sol minore. Fatto per la Notte di Natale (Op. 6/8) di Arcangelo Corelli

– White Christmas di Irving Berlin

– Astro del Ciel di autore anonimo

L’ingresso è gratuito.