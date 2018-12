A Seborga la presentazione della nuova squadra di basket Bvc Sanremo e l’arrivo di Babbo Natale

Seborga. Domenica 23 dicembre si terranno due appuntamenti:

Alle 14 Babbo Natale sarà in piazza Martiri Patrioti per salutare tutti i bambini che saranno presenti e lasciare a ciascuno di loro un pensierino; e arriverà non sulla tradizionale slitta con le renne, ma a bordo di una carrozza trainata da splendidi cavalli! L’iniziativa è organizzata dal Principato di Seborga con la collaborazione delle attività commerciali e della Pro Seborga.

Alle 16, poi, presso il Ristorante Marcellino’s si terrà la presentazione della nuova squadra di basket Bvc Sanremo Principato di Seborga. Ad entrambi gli eventi presenzieranno S.A.S. il principe Marcello I e alcuni consiglieri della Corona.