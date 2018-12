Imperia. Amministratori pubblici, arbitri e amici dei mai dimenticati Luciano Calzia e Mario Dassi, il primo giovane insegnante impegnato nel mondo del volontariato, il secondo famoso per aver portato il nome di Imperia in tutti gli stadi in cui giocava la Nazionale di calcio, si sfideranno il 26 dicembre a partire dalle 15 al campo “Salvo” di Piani, quartier generale delle giovanili dell’Imperia calcio.

L’iniziativa benefica è stata tenuta a battesimo dal presidente della provincia Fabio Natta, dall’assessore al Turismo Simone Vassallo, dal presidente della sezione Aia del capoluogo Alessandro Savioli e dal massimo dirigente dell’Imperia calcio Fabrizio Gramondo.

Prevista anche un’ asta delle magliette dei campioni di calcio di serie A.

