A Sanremo per Natale torna la discoteca silenziosa

Sanremo. A Natale torna la discoteca silenziosa

Domenica 23 dicembre dalle 18 in piazza Borea D’Olmo si svolgerà l’evento “Christmas Silent Disco”.

L’evento è realizzato da Bell Beyond e Melissa Sanapo con la direzione artistica di Agostino Giordano e il deejay Federico Staltari.

Alle 18 ci sarà uno show con la collaborazione della scuola di danza Portosole “Città di Sanremo” Luisella Vallino. La Silent Disco inizia alle 19.

Un altro viaggio nel futuro della musica con le cuffie wireless per muoversi in libertà, in un’atmosfera di sicuro coinvolgimento.

I partecipanti potranno condividere, ballare e cantare nella stessa area canzoni e musiche diverse, tuffandosi in generi e proposte sempre differenti.