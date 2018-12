Sanremo. Più di 160 persone hanno partecipato alla cena di Natale organizzata dalla Lega della Provincia di Imperia, presso il ristorante Marinella di Sanremo.

Presenti, oltre al segretario nazionale e viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi, il senatore Francesco Bruzzone, l’onorevole Flavio di Muro, il commissario provinciale di Imperia e presidente del consiglio regionale Alessandro Piana, la vice presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Sonia Viale, l’assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti e il consigliere vice capogruppo del Carroccio in Regione Paolo Ardenti. Ha preso parte all’incontro anche il candidato Sindaco del Centro Destra Sergio Tommasini.

di 11 Galleria fotografica Cena Lega Sanremo









L’occasione è stata colta, oltreché per il tradizionale scambio di auguri, per fare il punto della situazione politica nazionale con i vari esponenti presenti e per affrontare l’argomento delle imminenti elezioni amministrative, che vedranno impegnata la Lega in diversi comuni della provincia imperiese, tra cui Sanremo e Ventimiglia.