A San Romolo per ammirare le stelle cadenti Geminidi e la cometa 46P/Wirtanen

Sanremo. Scrivono sulla loro pagina Facebook quelli dell’Osservatorio Sideralmente: “In queste notti una cometa sta attraversando i nostri cieli, la 46P/Wirtanen. Venerdì 14 Dicembre ci ritroveremo sotto il cielo stellato per osservarla in tutta la sua flebile bellezza!

Metteremo a disposizione i nostri telescopi per osservarla e per scoprire i tanti spettacolari oggetti celesti visibili in questo periodo: nebulose, ammassi stellari e galassie. Per arricchire ulteriormente lo spettacolo non mancheranno le stelle cadenti, ci troveremo infatti nelle notti di massima attività delle meteore Geminidi. Le osservazioni verranno effettuate ai telescopi ed a occhio nudo.Partecipazione libera, sono gradite le offerte.

Non è necessaria la prenotazione. Ritrovo alle ore 21 davanti al ristorante Dall’Ava, di fronte al prato di San Romolo (Sanremo) Durata delle osservazioni: un’ora circa. Consigliamo vestiti caldi per godersi al meglio la serata nonostante le temperature invernali. In caso di tempo non favorevole l’evento sarà annullato. Per restare aggiornati o avere informazioni potete scriverci su WhatsApp: +39 3485520554 Possibilità di riscaldarsi con un bevanda calda al bar.

Qualche informazione in più su questa cometa.

Vista la coincidenza con il periodo natalizio la cometa 46P sta catalizzando l’attenzione dei media, che alimentano però un racconto davvero lontano dalla realtà. Il 16 dicembre la cometa si troverà alla minima distanza dalla Terra, 11 milioni di km, e sarà ben alta nei cieli dell’Italia. Quel lieve bagliore ci rivelerà la presenza di uno dei corpi più antichi e primitivi del sistema solare, che conserva la materia e il “ricordo” dalla nebulosa che 5 miliardi di anni fa formò il Sole e i pianeti”.