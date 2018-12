A Ospedaletti prende il via la seconda edizione di “Songs For Christmas”

Ospedaletti. Sabato 22 dicembre, presso il Salone Polivalente “ La Piccola”, in via Cavalieri di Malta 1, avrà luogo la seconda edizione di “Songs For Christmas”, concerto degli allievi dell’Accademia Musicale di Ospedaletti, organizzato dal direttore Roberto Blasi in collaborazione con il Comune di Ospedaletti ed il patrocinio di Unicef.

Lo spettacolo, con ingresso libero, inizierà alle 17 ed è completamente gratuito. L’Accademia Musicale di Ospedaletti è attualmente il punto di riferimento della didattica musicale della provincia di Imperia, annoverando un grande numero di allievi grazie ad un team di insegnanti tra i più qualificati a livello locale (Roberto Blasi, Eleonora Amerio, Claudia Musso, Antonio Mercurio, Eleonora Braiato, Gioacchino Pasquali, Vincenzo Pisano, Enzo Rotondaro, Valeria Martini).

In questa edizione si esibiranno principalmente le classi di canto moderno tra i quali: Nesibe Caprile, Annachiara Bastardini, Mattia Marzola, Alessia Arduino, Virginia Condello, Sara Fullone, Matilde Pescador, Beatrice Martino, Virginia Fasolo, Greta Carrozza, Virginia Gineprini, Tiziana Moglia, Ludovica Claudio, Irene Latronico, Louise

Di Luca, Sabrina Ballabeni, Serena Cappè, Emma Canavero, Denise Vinci, Manuela Sanguedolce, Angelica Canta, Ilaria Ciarcielluti, Marta Ferraro, Camilla Erasmi, Rachele Adinolfi, Benedetta Martino, Francesco Giuliani.