A Imperia la manifestazione dei radicali

Imperia. Domani, sabato 8 dicembre, a Oneglia in via/piazza S.Giovanni, dalle 9.30 alle 12.30, i radicali organizzano una manifestazione con tavolino, gazebo ed Ape GRAF affinché siano conosciute (e sottoscritte, grazie all’Autenticatore architetto Saluzzo) le seguenti iniziative:

– Welcoming Europe (Radicali Italiani), per un’Europa accogliente, democratica, solidale; un milione di firme in 12 mesi in 7 paesi dell’Unione Europea: strumento di democrazia partecipativa dei cittadini europei (ICE) all’interno dell’Europa, con cui si invita la Commissione europea a presentare un atto legislativo in materie di competenza Ue;

– Otto firme contro il regime (Partito Radicale Transnazionale) su amnistia e indulto, necessari per far funzionare la giustizia e per un ritorno dell’Italia alla legalità davanti all’Europa e alla Costituzione (art.27); riforma ergastolo ostativo e regime 4bis con abolizione dell’isolamento diurno; eliminazione degli incarichi extragiudiziari ai magistrati; revisione misure interdittive, di prevenzione antimafia e delle procedure di scioglimento dei comuni per mafia; revisione riforma elettorale italiana (per piccoli collegi uninominali) ed europea (per un collegio unico nazionale con sistema proporzionale); riforma della Rai per cancellarne il monopolio;

– Eutanasia (Associazione Luca Coscioni per la ricerca scientifica) con appello ai parlamentari affinché aderiscano all’intergruppo parlamentare sul fine vita e sia finalmente discussa la proposta di legge di iniziativa popolare “Rifiuto dei trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia”, depositata il 13.9.2013.

Si può firmare anche nei comuni di Imperia, Sanremo, Bordighera, Dolcedo e Ventimiglia (qui anche presso il Bar Hobbit di Via Hanbury 14 rosso A); oppure online: https://welcomingeurope.it/news/firma/ – https://www.associazionelucacoscioni.it/