A Dolceacqua un fine settimana ricco di iniziative aspettando il Natale

Dolceacqua. Un fine settimana ricco di iniziative aspettando il Natale:

– Venerdì 14 dicembre alle 21 al cinema Cristallo Vittorio De Scalzi in concerto a cura di Spes in collaborazione con l’associazione Oltre il Cristallo.

- Sabato 15 dicembre alle 17:30 in sala polivalente – ingresso da Piazzale San Filippo – la presentazione del libro di Roberto Centazzo “Operazione sale e pepe”, casa editrice Tea. Ingresso libero a cura del centro culturale di Dolceacqua in collaborazione con il comune.

- Domenica 16 dicembre alle 21 al cinema Cristallo in scena “Tra sacro e profano”, ironico viaggio tra il mondo sacro, il gospel e il pop rock in un coinvolgente duello musicale. Ingresso libero. A cura dell’associazione “Voci e note sotto le stelle” , centro culturale di Dolceacqua in collaborazione con l’associazione Oltre il Cristallo.