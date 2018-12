Bordighera. Si è svolta ieri sera, presso il ristorante Cica Loca sul Lungomare Argentina, la “cena degli auguri” della sezione imperiese dell’associazione internazionale “International Police Association” che raggruppa polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, con militari e agenti sia attualmente in servizio che in congedo con finalità di “service”.

Nel corso della serata, il presidente della sezione imperiese, Luigi Abbate, ex dirigente della polizia di stato, ha letto l’inno dell’associazione: “Pace, Shalom, Salam, Peace, noi Ti invochiamo Signore. Rendici: sentinelle di fratellanza, garanti di giustizia, difensori dell’uguaglianza. Le nostre armi saranno: mani per abbracciare, cuori per amare, voci per consolare, orecchie per sapere ascoltare. Pace, Shalom, Salam, Peace, noi Ti invochiamo Signore. Illumina la nostra missione: le Mani abbatteranno le barriere, i Cuori semineranno speranza, le Voci urleranno contro l’ingiustizia, le Orecchie udranno le voci degli indifesi. Per essere sempre e ovunque “Servo per amikeco”. Frase, quest’ultima in esperanto che significa: “Servo per amicizia”.