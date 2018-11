Rezzo. Zucche e atmosfere horror, e dolcetti scherzetti: Halloween in Valle Arroscia è la festa delle “Babacce” che si è tenuta l’altra sera (dopo il rinvio per il maltempo) a Rezzo: non sono mancate animazioni, intrattenimenti, “dolcetti e scherzetti” e il buon cibo: protagonista la zucca intagliata.

Organizzata dai volontari della Pro Loco è la rievocazione dell’antica “festa della babacce” che si celebrava nel piccolo ma vitale centro dell’entroterra prima che Halloween diventasse una moda in tutto il mondo.

di 24 Galleria fotografica Babacce Rezzo









L’appuntamento si rivolge ai bambini, ai ragazzi ma anche agli adulti con giochi a tema, animazioni, sfilate e il concorso, con tanto di incoronazione, per le composizioni più belle più belle.

Le composizioni Zuccaedil, C’era una volta e Brividi al Polo Sud si sono classificate ai primi tre posti, a seguire: Il Cimitero, Gli Zucchinions, Ombre Scure, Incantatore di Serpenti, Se hai zucca… usala, Vieni a Rezzo, Aracno(Zucno)fobia, Shrek.

Menzione speciale al Castello dei Clavesana per l’omaggio a un edificio storico di pregio.