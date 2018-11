Volley Team Arma Taggia Ceramiche Biesse, vittorie importanti per le giovani atlete dell’under 14

Taggia. Vittorie importanti per le giovani atlete della formazione Under 14 del Volley Team Arma Taggia Ceramiche Biesse.

Il 24 novembre nel campionato CSI contro la Mazzucchelli Conad City le giovani atlete sono riuscite a vincere per 3 set a 0. Il 25 novembre per la federazione under 14 contro la Maurina Volley di Imperia un’altra importante vittoria per 3 set a 0, i parziali: 26-24, 25-19-25-22 una partita giocata abbastanza bene, il gruppo è ancora in rodaggio anche perché ci sono molte assenze per infortunio per cui le atlete a disposizione sono in numero ridotto a sei, sette atlete. Continua molto bene la collaborazione con la Mazzucchelli nel campionato under 14.

I prossimi impegni: venerdì 30 novembre per il campionato CSI contro la NSC Infinity di Imperia mentre il 2 dicembre contro la NLP Sanremo.

La coach Fabrizia Fontanesi dopo queste due vittorie dichiara: “Gruppo affiatato, in rodaggio e in crescendo, non abbiamo a disposizione una grande rosa avendo in campo alcune atlete del 2006-2007 tutte le altre sono del 2005 però si vede l’impegno, il lavoro. Aspetteremo i frutti strada facendo. Le atlete stanno crescendo allenamento dopo allenamento, sono molto affiatate e si stanno impegnando davvero molto. Il morale è alto, credono in quel che fanno e se continueranno a lavorare così arriveranno anche i risultati vincenti come questa settimana dove contro la Maurina abbiamo giocato discretamente bene specialmente in battuta che è un elemento fondamentale su cui stiamo lavorando tanto”.