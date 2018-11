Vittoria del bordigotto Soreca, Berrino: “Orgoglio per il Ponente e tutta la Liguria”

Bordighera. “La vittoria del bordigotto Davide Soreca rappresenta un’impresa storica per il nostro Paese.

La conquista del titolo mondiale nella categoria under 23 Enduro Junior a Squadre mancava infatti agli azzurri da dieci anni: è un grande orgoglio per tutta la Liguria e per il Ponente in particolare che sia arrivata, a Vina del Mar in Cile, da un team di cui fa parte il giovane sportivo Soreca, a cui rivolgo i personali complimenti e l’augurio di una lunga carriera di trionfi”. Lo dichiara l’assessore al Turismo Gianni Berrino commentando la vittoria ai mondiali under 23 di enduro di Davide Soreca.