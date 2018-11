In viale Matteotti torna la corsia preferenziale dei bus, ma a metà

Imperia. Nuova rivoluzione della viabilità targata assessore Antonio Gagliano. Da venerdì mattina sarà, infatti, ripristinata la corsia preferenziale per gli autobus soppressa dall’ex sindaco Carlo Capacci.

Ma c’è una novità che si legge nell’ultimo capoverso dell’ordinanza firmata dal comandante della Polizia muncipale Aldo Bergaminelli: nel tratto compreso tra il civico 59 (altezza Hote Miramare ndr) e il civico 53 è consentito il transito per file parallele per agevolare l’immissione dei veicoli diretti verso piazza Roma e via Artallo.

Ma chi controllerà se effettivamente chi si sposta sulla destra svolterà verso Artallo e non ritornerà poi a posizionarsi sulla sinistra all’altezza del negozio di materassi, per esempio?

“Chi farà il furbo -spiega Gagliano – potrà sempre ritrovarsi la polizia alle spalle, oppure imbattersi in una pattuglia dei vigili. Poi dovranni essere gli stessi automobilisti corretti a protestare e a non farlo rientrare”.