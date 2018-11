Imperia, via alla raccolta di bottiglie di plastica per il grande albero ecologico: uno spot per il “porta a porta”

Imperia. È stato posizionato in piazza Serra a Porto Maurizio il contenitore delle bottiglie che serviranno per la realizzazione dell’albero di Natale con materiale riciclato e illuminato dall’interno: oltre ai contenitori in pvc verranno utilizzati legno e metalli sempre di provenienza “riciclosa”.

L’idea lanciata dal direttore artistico del Video festival Fiorenzo Runco è stato presa in carico dal Comune alle prese con il crowdfunding per il reperiemento delle risorse da destinare alle luminarie natalizie e dal Civ portorino presieduto da Riccardo Caratto.

Il progetto (in fase di elaborazione) è dell’architetto Cristina Tealdi.

Serviranno almeno ¾ mila bottiglie per un albero di 4 metri di diametro e alto 5 metri.

Per questo motivo sono state interessate le scuole cittadine anche in vista dell’introduzione della raccolta differenziata “porta a porta” a partire dal 1° febbraio.