Ventimiglia, uccise un maresciallo della Guardia di Finanza in Francia. Estradato Rocco Romano

Ventimiglia. “Vorrei mangiare una pizza”. E’ quanto Rocco Romano, condannato a 25 anni di carcere dal tribunale di Grande Istanza di Nizza – Corte di Assise delle Alpi Marittime per l’omicidio, nel 1997, del maresciallo della Guardia di Finanza bolognese Angelo Greco ha dichiarato agli agenti della polizia di frontiera ai quali è stato consegnato, ieri mattina, dai colleghi francesi.

Ventimigliese, 61 anni, Rocco Romano ha una lunghissima lista di precedenti penali: condannato a 20 anni di carcere per estorsione, sequestro di persona, rapina e atti di libidine violenta e porto abusivo di armi; gravissimi reati la maggior parte dei quali commessi nell’intemelio, per i quali era stato ristretto nel Carcere di Volterra (Pisa) già nel 1993. Da lì era evaso, nel 1997, durante una licenza premio concessa dal giudice di sorveglianza, insieme ad altri due detenuti. Nascosto in Francia, nella zona di Nizza, commise il reato più grave: l’omicidio, a Grimaud (Alpi Marittime) nel 1997, del maresciallo della Guardia di Finanza bolognese Angelo Greco, in Francia per vedere la figlia.

In quell’occasione, senza altre apparenti ragioni, se non la rapina, Romano uccise l’uomo con particolare efferatezza, per mezzo di sbarra di metallo, portandogli via poche centinaia di euro.

Dovrà restare in carcere fino al 31 luglio 2034.