Ventimiglia, sorpresi dalla polizia mentre fumano marijuana: indagati tre giovani

Ventimiglia. Ieri una pattuglia della polizia si è insospettita vedendo quattro giovani confabulare in una zona appartata di una via del centro.

Durante il controllo uno di loro è stato sorpreso a fumare quello che nel gergo viene definito uno spinello. Il ragazzo era in possesso anche di alcuni grammi di marijuana e ha confessato di farne abitualmente uso. Lo stupefacente è stato sequestrato dagli agenti che, tuttavia, sono stati inaspettatamente contrastati nella loro azione da ingiustificati comportamenti di sfida via via più arroganti e aggressivi provenienti dal gruppo, tanto da costringere gli operatori ad accompagnare i ragazzi

presso gli uffici del commissariato.

Dagli accertamenti è emerso che la maggior parte di loro ha a carico precedenti di polizia per violazione del t.u. sugli stupefacenti. Considerate le condotte e le risultanze degli accertamenti, gli agenti si sono recati presso le abitazioni dei giovani al fine di constatare se vi fosse della droga. In effetti le perquisizioni domiciliari hanno dato esito positivo. In due appartamenti, uno a Vallecrosia e l’altro a Ventimiglia, gli agenti hanno rinvenuto, complessivamente, 55 grammi di marijuana e 23 grammi di hashish, oltre a dei bilancini di precisione e dei cutter.

Al termine delle operazioni, due giovani ventimigliesi, di 23 e 26 anni, sono stati indagati in stato di libertà rispettivamente per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti al fine di spaccio. La stessa sorte è toccata al terzo individuo vallecrosino, un ragazzo di soli 19 anni, deferito all’Autorità Giudiziaria per la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il quarto soggetto invece risultava estraneo ai fatti.

In totale 77 grammi di marijuana e hashish sottoposti a sequestro e risultati positivi per il principio attivo al narcotest della Polizia Scientifica.