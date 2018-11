Ventimiglia si mobilita per aiutare il piccolo Alessandro Maria

Ventimiglia. Fidas (Federazione Italiana Associazioni Donatori Sangue) e Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo) organizzano per sabato 17 novembre una campagna di sensibilizzazione e reclutamento di nuovi donatori di midollo osseo sul territorio della città di confine.

Anche la città di Ventimiglia scende in campo per aiutare il piccolo Alessandro Maria e tutte le persone che, come lui, attendono un donatore compatibile per sperare di sopravvivere. Sarà allestito un gazebo informativo all’angolo tra Via Roma e via della Repubblica; l’autoemoteca sarà posizionata nella piazza del Comune di Ventimiglia (lato via Roma).

“Chiediamo quindi a tutte le persone in buona salute, con un’età compresa tra i 18 e 35 anni e che pesino più di 50 kg, di sottoporsi ad un semplice prelievo ematico per eseguire la tipizzazione delle cellule staminali ed essere inseriti nel Registro Nazione dei Donatori di Midollo Osseo. Non è necessario essere a digiuno.

Sarà possibile effettuare il prelievo sabato 17 novembre:

– dalle ore 07.30 alle ore 09.30, presso il Centro Raccolta Sangue Fidas di Ventimiglia sito in via Brigate Partigiane 2 D, piano terra – (accesso da via San Secondo lato Comando Polizia Municipale, vicino al cantiere del nuovo sottopasso. Per info tel. 0184 235279)

– dalle ore 9,30 alle ore 12 presso l’autoemoteca mobile, in piazza del Comune di Ventimiglia (lato via Roma).

I medici, gli infermieri ed i volontari di Fidas ed Admo vi aspettano!” – affermano gli organizzatori.

Per informazioni contattare il Centro Raccolta Fidas di Ventimiglia al numero di telefono 0184 235279.