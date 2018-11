Ventimiglia, respinti dalla Francia, fanno a sassate sull’Aurelia. Otto migranti indagati per rissa

Ventimiglia. Erano appena stati respinti in Italia dalla Francia quando, per motivi legati a conflitti tra le loro diverse etnie, hanno iniziato a scagliarsi pietre sull’Aurelia, in località Grimaldi Inferiore: protagonisti undici migranti, dei quali otto sono stati bloccati e identificati dai sei agenti della polizia di Stato, intervenuti a seguito delle numerose segnalazioni ricevute da passanti, spaventati dalla violenta colluttazione.

Due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Liguria della Polizia di Stato sono intervenute immediatamente. L’azione è stata veloce e risolutiva. L’arrivo degli agenti ha subito interrotto la contesa e ha impedito che la stessa degenerasse.

I fermati sono stati accompagnati al commissariato P.S. di Ventimiglia dove i poliziotti hanno accertato la loro identità. Tutti erano stati appena respinti in Italia dalle Autorità francesi e risultavano sedicenti e senza fissa dimora. Gli operatori di Polizia intervenuti non hanno rilevato danni a persone estranee ai fatti o a cose.

L’indagine ha appurato che il motivo scatenante della violenta contesa è da ritenersi connessa a conflitti di natura etnica. Lo scontro sarebbe infatti scaturito dalla contrapposizione di due gruppi di diversa origine continentale: quattro giovani di nazionalità somala si sono contrapposti a quattro giovani stranieri di origine asiatica, due pakistani e due afghani. Vent’anni l’età media dei soggetti coinvolti.

Tutti gli stranieri sono stati indagati in stato di libertà per rissa aggravata.