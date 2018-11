Ventimiglia, prende il via la IX edizione del progetto Biblioteca Aprosiana

Ventimiglia. È iniziata oggi la IX edizione del Progetto Biblioteca Aprosiana per le scuole, istituto ideato e diretto da Davide Barella con la collaborazione di Fabiana Ferraris per la promozione della lettura e della letteratura per bambini 0/10.

Come di consueto saranno tre gli spazi didattici a disposizione, uno per le scuole Primarie (“E poi il futuro” e “Leggere è un’avventura”) uno per i nidi d’infanzia (“Leggo 0/3″) e un seminario di formazione per insegnanti ed educatori. Il progetto è totalmente gratuito, su prenotazione al numero 3477310765, realizzato col contributo del Comune di Ventimiglia, in collaborazione con l’ufficio Scuola, l’ufficio Nidi, la Civica Biblioteca Aprosiana, col patrocinio di Nati per Leggere Liguria.