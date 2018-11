Ventimiglia, ordinanza anti-slot. Scattano le prime multe

Ventimiglia. Tre multe da 160 euro ciascuna sono state elevate ad altrettanti locali del centro cittadino che hanno infranto l’ordinanza anti-slot firmata nei giorni scorsi dal sindaco Enrico Ioculano che ha vietato l’utilizzo delle “macchinette” dalle 7 alle 19 allo scopo di limitare i casi di ludopatia.

Ad essere sanzionati sono stati due bar e un terzo locale nei quali gli agenti della polizia municipale hanno trovato persone intente a giocare in orari diversi da quelli previsti dall’ordinanza. Dal 12 novembre scorso, infatti, a Ventimiglia gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro possono entrare in funzione soltanto dalle 19 alle 24 e dalla mezzanotte fino alle 7 del mattino. Oltre alla multa, i gestori dei locali che non rispettano l’ordinanza rischiano cinque giorni di chiusura della loro attività se, dopo una prima sanzione, vengono nuovamente “pizzicati” a infrangere la legge.