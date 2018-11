Ventimiglia. L’istituto Santa Marta è lieto di invitare tutti giovedì 13 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 15.45, in occasione dell’open day.

“Le suore e le insegnanti vi aspettano numerosi per farvi visitare la scuola e conoscere le attività didattiche. Ci sarà inoltre la possibilità di assistere, in mattinata, al progetto teatro diretto da Davide Barella. Nel pomeriggio, Michele Maltempo, laureato in Scienze Motorie, chinesiologo e massaggiatore, nonché insegnante di educazione fisica presso l’istituto, offrirà la sua consulenza. Venite a trovarci il 13 dicembre, vi aspettiamo!” – fa sapere l’istituto.

Per informazioni:

Istituto Santa Marta, Via San Secondo, 23 Ventimiglia.

Tel. 0184-351113