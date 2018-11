Ventimiglia, occupazione abusiva di immobili. Nei guai in 14

Ventimiglia. Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati soprattutto a dare una risposta alle istanze di sicurezza dei cittadini e commercianti, talvolta vittime di reati da parte di soggetti, in particolare stranieri, che orbitano nella città di confine. A tal fine vengono costantemente monitorate le zone cd. sensibili della città, spesso luogo di spaccio o di commissione di reati predatori, anche a seguito di segnalazioni ed esposti che indicano la presenza in città di cittadini afghani dediti a reati predatori oltre che a comportamenti violenti.

In particolare sono state messe sotto la lente d’ingrandimento le zone circostanti al greto del fiume Roya, l’area contigua ai retrostanti impianti sportivi del tennis club, compresi i fornici idraulici del ponte ferroviario e la zona sottostante, nonché i ponti stradali denominati “Doria” e “Cassini, Piazza C. Battisti antistante la stazione ferroviaria. Nascosti in vari siti, tutti abusivi, venivano rintracciati e identificati 14 stranieri, tutti cittadini afghani, che venivano denunciati per occupazione abusiva di immobili. Venivano inoltre effettuati accertamenti al fine di appurare la loro posizione sul territorio nazionale e, di conseguenza, se fosse possibile adottare nei loro confronti ulteriori provvedimenti.

Quattro di loro, in quanto clandestini, venivano accompagnati ai Centri di Permanenza per il rimpatrio e, quindi, scortati al di fuori dei confini liguri; altrettanti venivano invece rilasciati perché in possesso di valido permesso di soggiorno. Infine ai rimanenti 6 stranieri, in ragione della loro pericolosità sociale, desunta anche dai loro pregiudizi penali, veniva notificato un Foglio di Via Obbligatorio, provvedimento a firma del Questore della provincia di Imperia con il quale si intima al soggetto di non fare più rientro nella Comune per anni 3, pena l’arresto.