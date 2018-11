Ventimiglia, “Madonna con Bambino e Angeli” di Barnaba da Modena torna visibile nella città alta

Ventimiglia. Sabato 1 dicembre, alle 15,30, nella Cattedrale della città alta verrà consegnata alla comunità intemelia la teca che conserva il dipinto di Barnaba da Modena, denominato “Madonna con Bambino e Angeli”.

“E’ una tavola di Barnaba da Modena raffigurante la Madonna col Bambino, esordisce don Luca Salomone, promotore dell’iniziativa, un dipinto su tavola risalente alla seconda metà del XIV secolo che era stata ritirata dalla Cattedrale nel 1982 per ragioni di sicurezza e custodita nel vescovado di Ventimiglia. Precluso per decenni alla vista di curiosi e turisti oggi, grazie alla teca di protezione realizzata, sarà nuovamente faro di luce e speranza per fedeli e visitatori. Al momento, però, poiché si è in attesa di mettere in sicurezza la cappella espositiva, l’opera sarà visibile unicamente durante le funzioni liturgiche e le visite guidate”.

La cerimonia di presentazione, che vedrà la partecipazione del vescovo Suetta, si articolerà con un’introduzione esplicativa da parte del sacerdote promotore a cui seguirà una conferenza di Valentina Zunino del settore Beni Artistici dell’ Ufficio Beni Culturali Diocesano sul tema del dipinto.

La teca protettiva è stata realizzata con il ricavato delle attività a scopo benefico, portate avanti dall’associazione cittadina” le Ragazze di Wilma e…”.