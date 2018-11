Ventimiglia. Sabato 1 dicembre alle 14, si terrà la commemorazione dei 900 anni dell’Ordre des Templiers 1118- 2018.

La cerimonia “capitolo generale” dell’Ordre des Templiers de Jerusalem, avrà luogo nell’antica chiesa di San Francesco nelle buone terre medievali di Ventimiglia, e vedrà la presenza di molte personalità di spicco dell’Ordine e le delegazioni provenienti da 10 paesi membri.

Durante la cerimonia verranno insigniti del titolo di Eques honorificus dell’ordine due persone che si sono distinte nella società civile per il loro impegno nelle opere umanitarie. Saranno Sergio Pallanca di Ventimiglia e Ruben Martinovsky.

S.E. Domizio Cipriani, Gran Priore Magistrale del Principato di Monaco sarà inoltre insignito della carica di Gran Chancellier della Reggenza mondiale dell’ordine subentrando al Gen. Ronald Magnum.

La reggenza si occupa anche del coordinamento dei programmi di aiuti umanitari eseguiti nel mondo dai vari Gran Priorati nazionali e del programma del centro studi e delle accademie di scienze sociali.

Un particolare ringraziamento a S.A.S. il Principe Albert II de Monaco, al sindaco di Ventimiglia Enrico Iaculano e tutte le personalità, oltre che i volontari del nostro dipartimento di protezione civile che sostengono le nostre azioni.

La cena di gala si terrà nelle sale del ristorante dell’hotel Villa Eva beach a Latte, durante la quale verranno raccolte delle donazioni che saranno versate a sostegno delle attività della Croce Verde Intemelia di Ventimiglia, dell’associazione Soupe de nuit di Montecarlo e per gli orfani della Police tramite la I. P. A. dip. di Monaco. Un grande ringraziamento al proprietario dell’hotel Dott. Marcello Orengo per la sua collaborazione nella perfetta organizzazione dell’evento.

I grandi ufficiali dell’Ordre des Templiers de Jerusalem, hanno scritto parecchi libri sulla storia e sugli scopi dell’ordine, in parecchie lingue, sono disponibili nelle principali librerie e su Amazon, tutte le royalties di questi libri verranno devolute in beneficenza per aiutare i bambini nel mondo con l’AMADE MONDIALE.

Si ricorda che il cammino Templare è ecumenico ed è aperto a tutti coloro i quali siano interessati alla conoscenza ed a contribuire alla mutua assistenza. L’Ordre des Templiers de Jerusalem, è autorizzato dal governo del Principato di Monaco, iscritto ALL’ECOSOC delle nazioni unite n’646768 e sostenuto dalla Chiesa Anglicana.

I corsi della nostra accademia di studi sono frequentabili anche on-line, suddivisi in differenti livelli e trattano le scienze sociali, ovvero una filosofia spirituale applicata alla vita di tutti i giorni.