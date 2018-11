Ventimiglia, la leggenda dei Beatles rivive all’Unitré Intemelia

Ventimiglia. La leggenda dei Beatles, vita e miracoli del famoso quartetto musicale di Liverpool, in testa alle classifiche mondiali negli anni ’60, sta rivivendo su grande schermo nella rinnovata sede dell’Unitré Intemelia di via Sottoconvento grazie all’insegnante Alessandra Di Bonaventura, assistente Angela Rondelli.

Le celebri canzoni di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Star: “Hey Jude”, “Yesterday”, riascoltate in dvd sono oggetto di studio e commento da parte degli studenti-veterani. Vale la pena ricordare che i quattro giovanotti ricevettero, fra l’altro, il titolo di “baronetti” da parte della Regina Elisabetta, che, a quanto si apprende dai giornali, sta per “cedere” la corona al figlioCarlo avviato ai 70 anni come i coetanei rivieraschi ( entrambi di nome Eduardo) che ritroviamo nella foto di archivio del 1964 con la chitarra e il celebre disco dei Beatles.

La terza lezione su Storia e Attualità della musica Rock and roll è prevista all’Unitrè di Ventimiglia il pomeriggio alle 15,30 di venerdì 16 novembre; in contemporanea nella sede di Bordighera ( via Cadorna) è in programma la

lezione di “taglio e cucito”con l’esperta Elena Alessi. “Auguri e ad maiora!!!”- afferma E. Raneri.