Ventimiglia. I bambini ventimigliesi e dei comuni limitrofi hanno una nuova area in cui giocare, divertirsi e stringere amicizie.

E’ stata inaugurata questa mattina, 25 novembre, alla presenza del sindaco Enrico Ioculano e delle autorità locali, la nuova area giochi all’interno dei giardini pubblici Tommaso Reggio nella città di confine.

“Siamo contenti e soddisfatti di aver dato ai bambini uno spazio tutto per loro“, dichiara il Sindaco. “I giardini ad oggi sono perfettamente sicuri, i più piccoli non corrono alcun rischio. A breve partirà la gara d’appalto per rimpiazzare i pini marittimi pericolanti che sono stati tagliati nei mesi scorsi e a febbraio dovremmo essere pronti per dare il via ufficialmente ai lavori di ripiantumazione“, afferma il primo cittadino.

“Ringrazio la giunta, gli assessori e i consiglieri. Trovare i finanziamenti non è stato facile, ma ci siamo riusciti“, conclude.