Ventimiglia, giovane derubata in passeggiata a mare: “Ora ho paura di uscire di casa”

Ventimiglia. Intorno alle 19 di ieri, due stranieri hanno avvicinato una ragazza in passeggiata Oberdan e le hanno strappato di mano l’I Phone prima di darsi alla fuga. La giovane, sotto choc, ha chiesto aiuto ai carabinieri. “Ora ho paura ad uscire di casa”, ha dichiarato, “Ventimiglia è diventata invivibile. Ringrazio i carabinieri per la loro prontezza, professionalità e gentilezza”.

Sempre nella prima serata di ieri, in via Giovanni XXIII, una donna di 81 anni è stata aggredita da due malviventi, anch’essi stranieri, che hanno tentato di scipparle la borsa. La donna si è difesa ed è riuscita a metterli in fuga, ma è stata spintonata dai due ed è finita a terra, procurandosi lievi ferite. A soccorrerla è stata la commessa di un negozio, che ha poi allertato le forze dell’ordine.

Non si esclude che la giovane e l’81enne siano vittime della stessa coppia di malviventi.

Nella città di confine aumentano anche le segnalazioni di furti all’interno delle automobili lasciate in sosta. Sia cittadini che turisti, anche in pieno giorno, tornando alle loro vetture hanno trovato i finestrini spaccati. Bottino dei furti, il più delle volte sono pochi spiccioli. Il danno, però, è di centinaia di euro.