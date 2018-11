Ventimiglia. La bellissima gattina che vedete in queste foto si chiama Bunny, ha circa 7 mesi, e dal 15 novembre la sua padrona la sta cercando disperatamente.

La micia, infatti, si è allontanata dal quartiere delle Gianchette, nei pressi dell’acquedotto di Roverino, per inseguire un operaio. Da quel momento non è più tornata a casa.

“Chiedo aiuto per riaverla, perché senza di lei sono troppo triste. Vi prego aiutatemi”, dichiara Federica, la sua padrona.

La gattina non è ancora stata sterilizzata: per lei l’appuntamento con il veterinario era già stato fissato, ma si è allontanata prima.

Se qualcuno la vedesse, è pregato di chiamare il 3282443647.