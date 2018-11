Ventimiglia, furti in auto: è allarme sui social

Ventimiglia. Via Tacito, marina San Giuseppe, via Ruffini, via Dante: da qualche giorno nella città di confine è allarme furti con spaccata nelle auto parcheggiate in diverse zone del centro cittadino e del lungomare.

Sui social network, in particolare su Facebook, sono continue le segnalazioni di auto ritrovate con il finestrino infranto.

La richiesta è una sola: maggiori controlli, soprattutto la notte.