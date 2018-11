Ventimiglia, fumano spinelli nei giardini pubblici davanti ai bambini. Denunciati dai carabinieri

Ventimiglia. Stavano fumando uno spinello all’interno dei giardini pubblici Tommaso Reggio, noncuranti della presenza dei bambini: due stranieri irregolari in Italia, uno di nazionalità libica e un marocchino, sono stati denunciati ieri pomeriggio dai carabinieri della compagnia di Ventimiglia impegnati in servizi di prevenzioni e controllo del territorio come disposto dal comando provinciale dell’Arma.

Vista la scena, i carabinieri hanno proceduto al sequestro della sigaretta confezionata con marijuana (trovando, a seguito di ispezione, altri due grammi di sostanza) ed alla segnalazione amministrativa dei due uomini, nonché alla loro denuncia in quanto clandestini sul territorio nazionale, avviando di conseguenza la procedura finalizzata all’espulsione. I militari hanno inoltre denunciato un 21enne egiziano perché irregolare sul territorio nazionale ed in possesso di pochi grammi di hashish, nonché segnalato all’autorità amministrativa un italiano, trovato anch’esso in possesso di hashish.

Una segnalazione dei militari di Ventimiglia – che avevano rilevato l’assenza dall’abitazione di N.O.M., 25 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, con la conseguente ed immediata diramazione delle ricerche – ha consentito ai carabinieri della compagnia di Bordighera, impegnati nel frattempo in un servizio straordinario articolato su diversi posti di controllo sulle principali vie di comunicazione, di fermare il giovane a Vallecrosia, in via colonnello Aprosio, dove è stato arrestato. Giudicato stamani con rito direttissimo, il 25enne è stato condannato a otto mesi di reclusione, con custodia cautelare in carcere.

Infine, nel corso del medesimo servizio, i carabinieri di Bordighera hanno rintracciato ed arrestato un 35enne italiano sul quale pendeva un ordine di carcerazione per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose: sconterà un mese di reclusione al carcere di Sanremo.