Ventimiglia, feste rumorose nel centro storico. Polizia scopre spaccio di droga a casa di un giovane

Ventimiglia. Un 22enne di Ventimiglia è stato denunciato dalla polizia per possesso di stupefacenti destinati al commercio.

Il giovane, incensurato, è stato smascherato grazie ad un esposto presentato da alcuni cittadini al Commissariato di Pubblica Sicurezza ventimigliese. I residenti del centro storico, dove vive il giovane, infatti, si erano lamentati per le festicciole che il 22enne, incensurato, organizzava nella sua abitazione e che, pare, si protraessero nella notte causando notevole disturbo alle persone residenti nelle vicinanze.

Gli agenti hanno approfondito le informazioni fornite dagli esponenti con una serie di verifiche e controlli che hanno corroborato le segnalazione ricevute.

L’altro ieri i poliziotti sono entrati nell’abitazione e, nel piccolo appartamento, conservati in diversi nascondigli hanno trovato quattro involucri contenenti marijuana e hashish. In totale più di 90 grammi di stupefacente, sottoposto a narco-test con esito

positivo, veniva poi successivamente sequestrato.

Rinvenuto e sequestrato anche del nylon utilizzato per confezionare le dosi. Nella comunicazione della notizia di reato inoltrata dagli investigatori alla Procura della Repubblica del Tribunale di Imperia, veniva contestato al giovane anche il reato di

disturbo alle persone.

