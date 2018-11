Ventimiglia. Un camion è uscito fuori strada finendo in una scarpata nella frazione di Torri. E’ successo questa mattina verso le 10 in località Calvo e il mezzo pesante appartiene ad una ditta di movimento terra con la sede a Bevera.

L’autista, fortunatamente, è uscito dall’abitacolo con le proprie gambe, non verserebbe in gravi condizioni ed è stato trasportato in ospedale a Bordighera dal titolare dell’azienda, sulla propria auto. Sul posto operano i vigili del fuoco del locale distaccamento per mettere in sicurezza il camion. In un primo momento era intervenuto anche il 118 con automedica e ambulanza.