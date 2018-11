Ventimiglia Calcio, la juniores perde in casa dell’Alassio: dice addio al primato

Ventimiglia. La juniores perde in casa dell’Alassio (3-2) e dice addio alla prima posizione in classifica, scavalcata dal Ceriale. Un passo falso per i ragazzi di Luccisano che non compromette però la corsa dei granata, ora al secondo posto ad un punto dalla vetta.

Non sono bastati i gol di Bestagno (rigore) e Macrì per fermare l’Alassio, mentre il Ceriale ha fatto il pieno di punti battendo in trasferta l’Ospedaletti. Ecco i primi posti della classifica attuale: Ceriale 22, Ventimiglia 21, Dianese e Golfo 19.