Ventimiglia Calcio, la Juniores batte la Sanstevese e vola sola al comando del campionato

Ventimiglia. La Juniores del Ventimiglia Calcio batte la Sanstevese (4-2) e vola sola al comando del campionato con due punti di vantaggio sul Ceriale. Un partita tutt’altro che tranquilla, quella di sabato pomeriggio. Prossimo impegno per i ragazzi di Luccisano: una trasferta ad Alassio, contro una delle squadre più quotate del torneo.

La partita con la Sanstevese era davvero cominciata male, dopo un minuto i granata si sono trovati in svantaggio a causa di un’autorete di Lembo. Ma poco dopo ci ha pensato Currò a rimettere le cose a posto: 1-1. Il Ventimiglia ha ancora allungato con Verbicaro (tap-in) al termine di una bella azione Lembo-Macrì e con un pallonetto dello stesso Macrì, servito alla perfezione da Morscio. La Sanstevese non si è però rassegnata e ha raggiunto il 3-2 grazie ad una gran punizione di D’Agostino che ha trafitto l’incolpevole Zunino.

Nella ripresa i granata hanno aumentato il bottino in seguito ad una bella ripartenza conclusa in rete da Macrì. A questo punto la Sanstevese ha cercato in ogni modo di recuperare ma non è andata oltre un palo.