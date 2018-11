Ventimiglia, anziana aggredita in via Giovanni XXIII mette in fuga due malviventi

Ventimiglia. Una donna di 81 anni è riuscita a mettere in fuga due malviventi, sembrerebbe stranieri, che hanno tentato di scipparle la borsa. E’ successo nel tardo pomeriggio in via Giovanni XXIII.

La donna, che è stata strattonata ed è caduta anche a terra procurandosi delle escoriazioni, si è poi rifugiata in un negozio della stessa via, dove una commessa le ha prestato un primo soccorso e ha avvisato le forze dell’ordine. Sul posto è giunta la polizia, che ora sta ricostruendo la vicenda nel tentativo di rintracciare i due malviventi, che si sono dati alla fuga quando l’anziana ha iniziato ad urlare, attirando l’attenzione dei passanti.