Vallecrosia, Rita, 74 anni, si è allontanata da casa. Ricerche in corso

Vallecrosia. Da stamattina manca da casa Rita Martini, 74 anni, residente in via Angeli Custodi. L’anziana è uscita dalla propria abitazione, ma non ha più fatto ritorno e i suoi familiari, preoccupati, si sono rivolti alle forze dell’ordine cercando aiuto.

Al momento della scomparsa, la donna indossava un giubbotto bordeaux, dei fuseaux neri e occhiali da vista.

Chi l’avesse vista è pregato di chiamare il 112 Nue o i carabinieri della stazione di Vallecrosia (telefono: 0184 292222).