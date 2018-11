Vallecrosia. Una neonata di sei mesi è rimasta chiusa nella Bmw della madre nel parcheggio antistante Casa Rachele in via San Rocco. E’ successo intorno alle 17. La donna aveva appena parcheggiato l’auto, quando ha tolto le chiavi dal cruscotto e le ha messe nella borsa, che ha lasciato sul sedile della vettura. Quando ha chiuso la portiera per andare dall’altro lato dell’auto a prendere la sua piccola, sono scattate le chiusure automatiche della macchina e la bimba è rimasta intrappolata all’interno.

Disperata la donna ha chiesto aiuto. Subito sono accorsi gli agenti della polizia locale, un equipaggio della Croce Azzurra, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia. Sono stati questi ultimi, divaricando il vetro dell’auto, ad aprire la portiera e liberare la neonata, riconsegnandola alla mamma dopo una ventina di minuti.