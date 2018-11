Vallecrosia, lo stencil omaggio a Kurt Cobain che divide i cittadini

Vallecrosia. La scritta “Rape me” (tradotto, “Violentami”) e il viso di un uomo dai capelli lunghi sono comparsi sul muro di un palazzo di Vallecrosia. Un chiaro omaggio al compianto artista statunitense Kurt Cobain, cantante dei Nirvana, che aveva scritto una canzone intitolata proprio così: “Rape me”.

Ma non tutti nella “Città della Famiglia” hanno apprezzato lo stencil, forma di street art tra le più apprezzate nelle città di tutto il mondo. Molti, infatti, sono stati i commenti negativi nei confronti del disegno, ritenuto volgare e osceno per la provocante incitazione alla violenza.

“Esistono due modi per non apprezzare l’Arte”, ha scritto Oscar Wilde, “Il primo consiste nel non apprezzarla. Il secondo nell’apprezzarla con razionalità”. Quello di Vallecrosia sembra esserne l’esempio.