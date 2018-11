Vallecrosia, Lions Club Ottoluoghi e Guardia di Finanza insieme per solidarietà

Vallecrosia. Il Lions Club Bordighera Ottoluoghi, presieduto quest’anno da Mimma Espugnato de Chiara, sarà presente il prossimo 4 novembre alla Fiera di Vallecrosia con una postazione ove saranno disponibili capi d’abbigliamento sequestrati, nei mesi scorsi, ai venditori abusivi dalla Guardia di Finanza di Ventimiglia.

Questa iniziativa nasce in stretta collaborazione con i finanzieri della città di confine, che, insieme al Comando di Imperia ed alla Procura della Repubblica ha ottenuto il dissequestro della merce per rimetterla in circolazione a fini benefici.

Il ricavato dell’iniziativa sarà utilizzato per acquistare degli alberi d’ulivo per il giardino della “Tana dell’Orso”, struttura che a Genova ospita i parenti dei piccoli ammalati ricoverati al Gaslini per patologie onco ematologiche.

Quest’attività si inquadra in due delle tante aree d’interesse che i Lions di tutto il mondo perseguono: combattere le neoplasie infantili anche con il sostegno alle famiglie e creare un ambiente migliore tramite, anche, la piantumazione di alberi.